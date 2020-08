Thème du jour :



Vos jeux & OST de l’été



C’est les vacances et j’ai pas envie de me prendre la tête, je vous propose donc simplement de partager les musiques des jeux qui vous ont accompagnés cet été Qu’il s’agisse de votre jeu du moment, du party-game fun que vous avez fait avec vos potes, de votre 256ème run de votre jeu favori, ou même juste d’une OST que vous avez écouté sans avoir particulièrement joué au jeu.



C’est bien sûr valable pour tous types de jeux, tous supports confondus, nouveau ou rétro, bref, la totale.



Le but de tout ça est bien sûr de ne pas se prendre la tête avec un thème précis, cette fois vous partagez ce qui vous fait envie





...Ça c’est le blabla habituel, mais aujourd’hui on va faire un truc un peu différentMon premier choix ne va pas vous surprendre :Mon principal jeu de l’été aura donc été le nouveau Paper Mario, comme pas mal de gens je penseEt le jeu est bien chouette, il y a de jolies surprises même si on a toujours envie de reprocher au titre sa simplicité, sa linéarité, son guidage trop intrusif, etc. qui malheureusement est devenu la marque de fabrique des jeux Nintendo depuis un bon moment maintenant.Son OST en tout cas est extra et fait déjà beaucoup d’adeptes ! Et je pense que le Battle Theme du Mont Evermeil est assez représentatif de la choseJ’ai pris aussi le temps des vacances pour découvrir Boktai, jeu fort sympathique d’un certain Hideo Kojima, et qui reprend allégrement les mécaniques d’infiltration des Metal Gear Solid appliqués à la chasse aux vampires, le tout en plus simplifié bien sûr. C’est une vraie pépite et je le trouve très bon, même si je suis une quichasse qui fonce dans le tas plutôt que d’essayer de ne pas me faire repérer (en même temps le jeu est très permissif là-dessus)L’OST est aussi très chouette mais en même temps très monotone, ce qui convient à l’ambiance lugubre des lieux mais rend les pistes pas très passionnantes à écouter en dehors du jeu. Du coup je ne savais pas trop quoi vous partager, je prend donc le sympathique thème de Sabata, alter ego mystérieux du héros Django. Une musique aux influences de BO de western spaghetti, nous faisant parfaitement sentir la tension entre les deux protagonistes.Ouais, je fais mon forcing avec la musique d’Ys V après en avoir parlé en long et en large dans mon, et même si je n’ai pas vraiment joué au jeu cet été, ça ne m’a pas empêché de faire tourner l’OST en boucle en rédigeant mon article. ^^J’en ai déjà parlé mais tant pis, je vous propose à nouveau le thème des Crimson Ruins, une ode à l’aventure à lui tout seul. Après, vous en faites ce que vous voulez…Voilà pour mes jeux et musiques JV de l’été, à vous de me présenter les vôtres !La rentrée se profile doucement et je devrais avoir quelques nouveautés à proposer pour la rubrique, comme d’habitude n’hésitez pas à me faire part de vos retours et propositions qui sont toujours les bienvenus.Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !