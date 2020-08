Pour les aficionados du Battle Royale, le BR d'Ubisoft Hyper Scape vient tout juste de sortir sur le store et le market !Le jeu pèse environ 8,5 Gigas sur Xbox et 10,5 gigas sur PS4 !Il y aura pour la saison 1 directement un battle pass de 100 items à débloquer, mais peuvent aller se faire foutre perso car j'y mettrais pas un rondActuellement les serveurs sont fermés pour l'instant et ouvriront à 15h normalement , heure française !EnjoyLe trailer de lancement du jeu et de sa saison 1 :