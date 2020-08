Nouvel article de la semaine cette fois ci consacré à Ocarina of Time ! Vous pensez tout savoir de ce chef-d'œuvre ? Vous risquez d'être surpris en lisant cet article !



10) Skull Kid et Stalfoss



Ennemis récurrent de la série Zelda surtout les Stalfoss en fait, les Skullkid si vous l'ignorez sont des enfants "monstre" qui vivent dans les bois. Ils ne font pas de mal aux enfants, Link peut s'approcher d'eux étant enfant, vous pouvez même jouer de l'Ocarina avec eux. En revanche, une fois adulte, ils vous attaquera, Navi dit même " on dirait qu'ils n'aiment pas les adultes " Selon la légende, Les Skullkid ne peuvent quitter la forêt et sont condamnés à y errer jusqu'à la fin de ses jours. On dit qu'un enfant qui s'égare dans la forêt devient un Skullkid.A noter que le Skullkid présent dans Majora's Mask est celui de Ocarina of Time. Il est possible d'en tuer en étant adultes, ceux ci donne 200 rubis.





Les Stalfoss quant à eux sont sont des guerrier généralement représenté comme un soldat mort revenu à la vie sous la forme d'un squelette. Il porte une armure incomplète et trouée et se bat avec une ou plusieurs armes, en général une épée ainsi qu'un bouclier. La légende dit qu'un adulte qui se perd dans les Bois Perdus se transforme en Stalfos. Cependant, ont peut en trouver dans le Temple de l'Ombre par exemple.







9) Talon et Ingo serait une référence à Mario et Luigi



Talon, patron du Ranch LonLon est connu pour être un véritable fainéant qui passe son temps à dormir alors que Ingo "se tape toute les corvées" comme il dit. Les deux sont frères. Une fois Link adulte, Talon a été viré du Ranch LonLon et Ingo est désormais propriétaire. Se révélant hostile au départ avec Link, une fois Epona remporté à la course, Ingo devient tout gentil, on ignore comment d'ailleurs. Il s'agit là clairement d'une référence à Mario et Luigi pour ces deux personnages. Mario ressemble fort à Mario, vêtu d'une salopette, moustache et avec un peu de bide, s'endormant n'importe où exactement comme Mario. Ingo lui, tout grand et tout maigre, jaloux de son frère, de son rang de "patron" le critiquant sans cesse.







8 ) Le temple de la Forêt et ses secrets



1er temple du jeu une fois Link Adulte, le Temple de la forêt intimide par son ambiance mystérieuse et ses couloirs tortueux. Twilight Princess reprend le fameux concept des 4 esprits a trouver et à tuer pour ouvrir la porte. La musique du donjon a quelques traits de ressemblance avec celle de Célestia. Les voix entendues durant la musique ressemblent à celle de Link adulte modifiée.



Ce temple était prévu pour être le temple du vent à la base, le médaillon que l'on récupère représente d'ailleurs le vent. De plus, l'épreuve de Ganon dans sa tour et lié au vent. Certaines théories avancent que ce temple était un château et dernier bastion contre l'ennemi durant la guerre d'Hyrule.



Le temple serait en réalité un manoir de refuge durant la grande guerre d'Hyrule. pour les ais qui ont été tués lorsque celui-ci a été attaqué. À première vue, le donjon ne ressemble pas à un temple mais plus à un manoir hanté. Les Stalfoss qui y résident serait d'ailleurs d'ancien soldat d'Hyrule mort. le manoir est hanté par les sœurs Poe (aussi appelée la confrérie des esprits), De plus, l'idée de manoir, de refuge rappelle "Le Masque de la Mort Rouge", un nouvelle écrite par E.A.Poe dont le nom aurait inspiré celui des sœurs Poe. Il est possible que le Temple du Vent de WW serait en réalité le Temple de la Forêt d’Ocarina of Time : Le sage du Temple de la Forêt est une Kokiri, Saria et le sage du Temple du Vent était aussi un Kokiri.







7) Le temple du Feu et ses secrets



Temple situé au fin fond du Cratère du Péril. L'endroit devait servir d'ancienne prison à en juger les cellules dans le temple. On y enfermait les prisonniers et la chaleur qu'ils faisaient étaient tellement insoutenable qu'on les torturait de cette manière. Dans la toute première édition du jeu sortie en 1998, la Version 1.0 (les cartouches dorées uniquement disponibles en pré-commande), le thème du Temple du Feu des versions extra-européennes contenait des chants enregistrés évoquant l'appel à la prière du Muezzin. Le chant sera remplacé par des chœurs de synthèse reprenant la mélodie de base dans les versions suivantes.



Le Grand Sanctuaire ancien de SS était en théorie l'ancien temple du Feu. Sanctuaire » est un synonyme de « temple » et la théorie plus haut affirme bien que le Temple du Feu avait véritablement tenu son rôle de temple, tout revient sûrement à l'époque de Skyward Sword, l'époque où il s'appelait encore « Grand Sanctuaire Ancien. La salle où est combattue Ghirahim est similaire à celle où est combattue Volcania, il est possible qu'après les fortes éruptions de Skyward Sword, des rochers sont tombés du plafond de la salle pour former la plateforme centrale et les montée de lave ont recouvert la salle, exceptée la plateforme centrale car elle était élevée.







6) Le temple de l'Eau et ses secrets



Il était initialement prévu que ce temple soit celui de la glace à en juger par le médaillon ressemblant à un flocon. L'épreuve de l'eau dans la tour de Ganon et également une épreuve de glace.



Ce temple était anciennement la Grande Caverne Antique de Skyward Sword, les deux donjons se situent au fond d'un lac, et si nous prenons en compte la théorie du fait que le Lac Hylia était autrefois le Lac Faroria, ça nous laisse encore plus supposer que cette théorie est vraie.



Il est possible que la statue en forme de serpent trouvée partout dans le donjon ne soit autre que la divinité protectrice du temple. Cette statue n'est jamais mentionnée, mais nous pouvons la voir plusieurs fois dans le donjon. Les serpents peuvent également être vus plusieurs fois dans l'architecture du temple, et le boss, Morpha, Amibe Aquatique Géante ressemble lui aussi vaguement à un serpent.



De plus, tous les autres donjons de la partie adulte semblent avoir leurs propres représentations. Il est donc possible que ce serpent soit un ancien esprit de l'eau (avant Jabu-Jabu) que les Zoras auraient forgés dans ce temple pour lui rendre hommage. Autre point intéressant, l'un des esprits protecteur dans Twilight Princess se trouve dans le Lac Hylia, il s'agit de Lanelle et ce dernier ressemble à un serpent. Il est possible que la conception de Lanelle soit une référence à ces statues de serpent, si celles-ci ont une réelle signification.



Il est possible que le temple Abyssale de Twilight Princess soit l'ancien temple de l'eau. A noté également que c'est le seul temple dans lequel il n'y a pas d'amélioration une fois terminé. Certe, l'eau remonte dans le lac Hylia mais le Domaine Zora reste prisonnier des glaces.

Ce temple a été longuement considérer comme l'un des temple les plus durs de la série.







5) Le temple de l'Ombre et ses secrets



Le Temple de l'Ombre a été construit par les Sheikahs, le peuple fondateur du Village Cocorico, leur servant de quartier général puis comme lieu de tortures (comme en témoignent les décors sombres et sanglants du donjon en général) envers les Sheikahs qui s'étaient rebellés contre la famille royale d'Hyrule.



La seule survivante fut Impa (la raison pour laquelle Impa survécut est inconnue. les Hyliens avaient peut-être besoin de sa magie ou alors avait-elle trahi son peuple et dénoncer la rébellion des Sheikahs pour éviter la mort).



Le monstre du Puits nommé Bongo Bongo et également le boss du temple serait à l'origine "L'homme qui voyait la vérité", celui qui vivait à l'emplacement du puits, et qui faisait partie des Sheikahs. Ce serait donc lui le premier possesseur du monocle de vérité, qui était en fait son œil. œil. À la suite de la défaite des Sheikahs face à l'armée royale, Bongo Bongo se kidnappé puis torturer, voyant ses mains coupées, puis, sa tête décapitée. Son corps laissé à l'abandon, il se transforma alors en monstre qui hantera le temple de l'Ombre et créa le Monocle de Vérité à partir de ses propres pouvoirs (son œil)



Le temple de la Terre de Wind Waker serait l'ancien Temple de l'ombre. Ce temple aborde une ambiance très malsaine, avec les thèmes sanglant du Temple. Sacrifice, torture etc... La traversée en bateau serait une référence au Styx, fleuve bien connu des enfers. Ce qui pourrait supposer que le temple de l'ombre serait en quelques sorte "les Enfers".







4) Le temple de l'Esprit et ses secrets



Dans Ocarina of Time, il était initialement prévu qu'un " temple de la Lumière " soit jouable et que la moitié du temple de l'Esprit en soit un morceau. En effet, le temple fonctionne sur deux mécaniques : une basée sur le temps et l'autre sur la lumière. Il semblerait que la partie basée sur la lumière soit donc une partie de ce " temple de la Lumière ". Le fait que l'on doive voyager entre le temple de l'Esprit et le temple du Temps (qui est lui même censé être une partie du "temple de la Lumière") renforce cette idée. A noté que c'est le seul temple que l'on traverse Enfant et Adulte.



D'un point de vue, le temple est un immense tombeau de type égyptien au vue des hiéroglyphes et d'un monstre du nom de Anubis, c'est une évidente référence au Dieu égyptien des nécropoles et de l'embaumement. Le temple dédie lui aussi pour un Dieu ou une Déesse (comme possible le Colosse du Désert dont on voit une deuxième statue dans la salle principale du donjon.



Le temple est séparé en deux avec de chaque côtés un opposé, on peut noter que le médaillon de l'esprit rappelle le Taijitu, c'est-à-dire une actualité que nous retrouvons dans le donjon entre ombre et lumière puisque le Taijitu est noir et blanc (noir pour l'ombre et blanc pour la lumière), également le feu et glace de Koume et Kotake, enfant et adulte, droite et gauche.



Le Temple de l'Esprit est l'ancien Temple du Temps du Désert de Lanelle de Skyward Sword. Il ne restait plus que quelques ruines à l'époque de Ocarina of Time, donc les Gerudos, peu après avoir peuplé la région, décidèrent de reconstruire le Temple en l'honneur de la Déesse des Sables qu'ils auraient vénérée. D'ailleurs si le Temple de l'Esprit a un lien avec le Temple du Temps / Lumière d'Ocarina of Time, nous pouvons donc en conclure qu'il y a un vrai rapprochement entre ces 2 temples. Ce temple n'est pas nécessairement le dernier à accomplir car on peut le faire avant le temple de l'Ombre, tout comme on peut faire celui de l'eau avant celui du feu. On retrouve Koume et Kotake, boss du temple dans Majora's Mask. Il est à noté également que ces deux sorcières sont les serviteurs de Ganondorf les plus "dévoués".







3) Qui est Igor le Fossoyeur ?



Igor est le fossoyeur du cimetière Cocorico. Tout les habitants du village le craigne, le trouve repoussant et il ne semble pas très aimé à l'exception d'un petit garçon qui semble l'admirer et "faire comme lui". Il est victime de prognathie, c'est à dire qu'il "a un énorme menton". Il habite une petite cabane dans lequel il semble décrire ses journées dedans. Une fois adulte, Igor sera mort et sa tombe peut être trouvé pour faire la course avec lui et remporter le grappin. Il est présent dans plusieurs jeux de la série.







2) Le village Cocorico et ses secrets



On dit que c'est Impa la fondatrice de ce village, une Sheikah, ancienne famille Royale d'Hyrule et dont elle est le dernier représentant. C'est le village le plus important du jeu, en hauteur, nous trouvons le Mont du Péril et la demeure des Gorons. La village abrite aussi un puits effrayant ainsi que dans son cimetière, le temple de l'Ombre.



Une famille richissime habite dans ce village mais à été frappé par "la malédiction des Skultulas" reclus dans leur maison, Link doit détruire des Skultulas d'or pour mettre un terme à cette malédiction. Lorsque Link devient adulte, la majorité des habitants du château de réfugié dans ce village, quand d'autres sont mort et deviennent les effrois de la place du marché. Le village Cocorico abrite également un inquiétant cimetière. A noté que le village Cocorico est également présent dans TP.







1) Qui sont les Gerudo ?



Les Guerudos sont une fière tribu du désert exceptionnellement composé que de femme. Les garçons sont tué à la naissance, à l'exception de Ganondorf qui est lui même un Gerudo et le "Roi des Voleur". Les hommes s'aventurant sur le territoire des Guerudos sont soit emprisonné soit exécuter. On y voit d'ailleurs les ouvriers enfermé prêt à être exécuté quand on y arrive adulte. Les Guerudos ont un entraînement très sévère, entraîné dès leur plus jeune âge à se battre au sabre.



Le gymnase Guerudos et considérer comme un terrible défi pour n'importe qui et ont dit que seul les plus fort peuvent y parvenir, personnes à réussi à pars Link. Link qui d'ailleurs arrivent à avoir le respect des Guerudos une fois qu'il les a combattus. La seul Guerudos s'étant rebellé à Ganondorf est Nabooru qui est aussi la sage de l'Esprit.



Les Guerudos vénère le temple de l'Esprit, mais ne s'y aventure que très rarement x le chemin emprunter pour y aller est très périeux, notamment à cause du Désert Hanté. Les Guerudos savent également très bien monté à cheval et sont de redoutable guerrière. Ganondorf est le seul guérudos "male" connu.



Une fois Link "intégré au Guerudos" celle ci trahissent Ganondorf et le laisse accéder au temple de l'Esprit. Dans Twilight Princess, les guérudos ont totalement disparus, leur "civilisation" semble éteinte.







Voilà ^^ j'espère que ça vous aura plu ! Et que vous avez appris des choses ! N'hésitez pas à me dire sur quel jeu la semaine prochaine voulez vous que je fasse des "mystères" !