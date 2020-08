Et s’il y avait réellement un plan en place depuis plus d’une décennie sur la façon dont certains de nos jeux sont connectés ? Un Remedy Connected Universe, si vous voulez...

Pendant plus de 10 ans, nous avons eu un rêve fou. L'idée que les histoires racontées dans certains de nos jeux seraient connectées les uns aux autres, un monde connecté d'histoires et d'événements avec des personnages et des traditions partagés. Chaque jeu est une expérience autonome, mais chaque jeu est également une porte d'entrée dans un univers plus vaste avec des opportunités passionnantes pour des événements croisés. Lentement, patiemment, dans les coulisses, nous avons planifié et comploté pour faire de cela une réalité. Je suis absolument ravi de vous dire que maintenant, le moment est venu de faire le premier pas concret sur cette route, en établissant le Remedy Connected Universe. Vous n'avez aucune idée à quel point cela me fait plaisir de pouvoir enfin faire cette déclaration. Sam Lake, directeur créatif de Remedy

Pour rappel, AWE, la future extension de Control, sera disponible le 27 août prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.