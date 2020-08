Selon l'endroit où vous vous trouvez, différentes choses se passent. Le simple fait d'explorer toutes les permutations de ces districts tout au long de la journée est quelque chose d'excitant à faire. Et c'est alors que commence l'expérimentation : Et si je fais ça ? Que se passe-t-il alors ? Est-ce que je peux empêcher ce personnage de mourir ? Oh, attendez une minute, j'ai tué ce personnage, mais il creusait un trou, et si je ne le tuais pas et que je revenais dans l'après-midi, peut-être que cela ouvrirait le passage à autre chose. Il s'agit vraiment de ce mécanisme ; pousser un domino par-ci, pousser un domino par-là, et puis voir les effets d'ondulation."