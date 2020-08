Nouvel article de la semaine sur 10 mystères sur un jeu que j'ai terminé tout juste hier j'ai nommé Assassin's Creed Origins ! Je précise qu'il y'aura peut être un peu depour certains trucs donc si vous voulez vous gardez la surprise, peut être est t-il préférable pour vous de ne pas lire ce qui suit. N'ayant pas encore fait les DLC, mais je compte les faire ! Les mystères ne seront que sur le jeu de base. Je passe outre la mission Final Fantasy qui permet de récupérer l'épée, le bouclier et la monture du héros, tout le monde connaît ça donc inutile de s'attarder là dessus.C'est pas vraiment un mystère à proprement parler mais sachez qu'il est possible de caresser votre aigle. En effet, ne bougez plus et attendez qu'il vienne de poser sur votre bras. Appuyez ensuite sur triangle et Bayek se mettra à lui gratouiller la tête, répéter l'action et il lui filera même à manger ! Enfin, sachez qu'il est également possible de caresser les chats, entendez les miauler et attendez qu'ils viennent vers vous. Accroupissé vous et Bayek se mettra à les caresser également. Enfin, sachez que si vous tuez un chat, un message apparaîtra disant que en gros il faut pas faire ça. Si vous récidiver, vous mourrez instante ! Tout simplement parce que les chats sont sacré en Égypte, et que les tuer était punis de mort !7)Vous le savez tous, ceux qui ont fait le jeu du moins, les PNJ peuvent être très relou, surtout parce qu'ils répète inlassablement la même chose. Mais si vous savez les fameux : "Bénedoucte a nitrayet ! "Right déssechene guèlet, ! Léxomi etc... Relou n'est ce pas ? Mais vous êtes vous déjà demandé pourquoi ?Résolu ? Oui ! En vérité, voici ce que j'ai trouvé là dessus. Si la plupart des personnages sont doublés en anglais (ou en français dans la version française), certains protagonistes mineurs échangent en égyptien, afin de renforcer l’ambiance. Sauf que personne ne maîtrisait cette langue morte au sein de l’équipe du jeu. « On travaille sur l’accent en y mettant du grec ou du copte, en faisant en sorte que le joueur ait le sentiment d’y être. De toute façon, les égyptologues lisent l’égyptien mais ne le parlent pas entre eux », botte en touche Maxime Durand. Une approche contestée par Dominique Farout, égyptologue à l’institut Kheops, véritable spécialiste capable de lire et parler la langue. Et en réalité, les personnages secondaires parlant égyptien échangent… des mots désignant objets ou légumes, sans que leurs phrases n’aient aucun. Voilà pourquoi ils répètent inlassablement la même chose, en vérité, Ubi a eu un mal fou à trouver des traducteurs Égyptien, et a donc fait un mélange de Grecs et d'Egyptien. Les PNJ disent des phrases qui n'ont aucun sens.6)AC Origins impressionne par la taille de son monde mais également par les nombreuses architecture qui se dressent devant le héros. Mais vous êtes vous déjà demandé si c'était vraiment la taille réelle ?Réponse : Oui et non. Oui, pour les Pyramides de Khéops et Giseh qui font bien 137 mètres dans la vraie vie et dans le jeu également ! Fidèle dans leur reproduction mais également là où elle se trouve, avec à côté Mykérinos. Cependant, c'est pas le cas de tous ! Les créateurs le reconnaissent volontiers : ils ont souvent exagéré les proportions des monuments, essentiellement pour des raisons pratiques. « Par exemple le temple d’Hepta, à Memphis : on sait que les piliers sont hauts de 30 à 35 mètres, explique Raphaël Lacoste. C’est très haut déjà, très épuré, avec une lumière forte, qui produisait une impression très forte. On essaie de retranscrire cela, mais l’on s’aperçoit que, manette en main, l’émotion n’est pas là. » La raison ? L’écran du jeu fonctionne comme un objectif grand-angle, ce qui permet d’avoir une vue très large mais écrase les hauteurs. « Pour donner l’impression réelle que l’on devait avoir en arrivant devant ce temple, on a doublé la taille des piliers. On les a montés à 60 mètres, ce qui permet de coller plus à l’impression perçue. » Une astuce utilisée à plusieurs reprises. Ubisoft a voulu donner un effet de grandeur à ses monuments, et donc volontairement doublé leur taille réelle, on peut pas leur en vouloir non plus, c'est pour donner un effet de grandeur, qui est plutôt réussi !5)Dans la région du Fayoum vous observez une petite étendue d'eau dans les montagnes. En plongeant à l'intérieur, vous apercevez le squelette d'une baleine. mais que fait t-il là ?Résolu ? Oui. Il s'agit en fait d'un easter egg, concernant Wadi Al-Hitan, ou La vallée des baleines. Il s'agit d'une référence directe à des fouilles archéologiques ayant eu lieu en Égypte, et ayant mises en évidence ce fossile de baleine.4)Dans le jeu, et au nord de la carte, vous pouvez trouvez l'arène de la ville de Cyrène ! Mais sachez que c'est une liberté prise par les développeurs car il n'y a JAMAIS eu d'arène de gladiateurs à Cyrène ou en tout cas pas à notre connaissance.Explication : Dans le jeu, la ville de Cirène abrite une arène dans laquelle le joueur peut affronter des gladiateurs venus du monde entier. « Sirène est une ville romaine depuis quarante ans à l’époque », tente de justifier Maxime Durand. « Mais la réalité est qu’on prend une grande liberté, car il n’y a jamais eu d’arène à Sirène. On voulait accentuer l’influence romaine dans cette ville, et cela permet des combats très spectaculaires. » Evelyne Ferron, qui fait également partie de l’équipe Assassin’s Creed, sourit : « Ça, c’est le combat que j’ai perdu. » De même, les guerriers vikings sont une liberté prise par l’équipe, sachant que les gladiateurs pouvaient – en théorie au moins – venir de toute l’Europe. « Cela aurait été possible, en fait », veut croire Raphaël Lacoste.3)Qui dis Égypte Antique dis forcément mythologie et tout ce qui s'en suit. Voici un récap sur les dieux les plus cités du jeu et quelques autres peut être méconnu.Amon : Amon est l’une des principales divinités du panthéon égyptien, dieu de Thèbes. Son nom Imen, « le Caché » ou « l’Inconnaissable », traduit l’impossibilité de connaître sa « vraie » forme, car il se révèle sous de nombreux aspects. Il est Imen achâ renou, « Amon aux noms multiples »Avec sa parèdre Amemet, il fait partie des entités divines de l'Ogdoade d'Hermopolis.Comme son nom l'indique, le Caché, il n'a aucune forme physique connu, mais il est souvent représenté sous la forme d'un pharaon portant une coiffe.Sobek :Sobek en grec : Suchos ou Sucos (σοũχος ou Σοũχος) « Crocodile », est le fils de la déesse aquatique Neith et des dieux jumeaux Senwy (= les deux frères). Son statut de dieu de l’eau et de la fertilité le fait adorer partout dans le delta du Nil, le Fayoum et à Kôm Ombo, comme on peut voir dans le jeu.Il est représenté sous la forme d'un crocodile, Krokodilopolis est une ville qui est totalement "dédié" au dieu Sobek.Anubis : Sûrement un des dieux les plus connus en Égypte, Anubis (prononcé [a.ny.bis] Écouter) est un dieu funéraire de l'Égypte antique, maître des nécropoles et protecteur des embaumeurs, représenté comme un grand canidé noir couché sur le ventre, sans doute un chacal ou un chien sauvage, ou comme un homme à tête de canidé. La signification du mot Anubis, inpou en égyptien ancien, Anoub en copte, Ἄνουβις / Anoubis en grec ancien, demeure obscure : de nombreuses explications ont été avancées, mais il peut s'agir simplement d'une onomatopée traduisant le hurlement du chacal. La forme canine du dieu a peut-être été inspirée aux Anciens Égyptiens par le comportement des canidés, souvent charognards opportunistes errant la nuit dans les nécropoles à la recherche de cadavres. Il est tout ce qui représente la mort et l'embaumement chez les Egyptiens, de près ou de loin.Sekhmet : Sekhmet[2] la puissante est une déesse de la mythologie égyptienne. Elle est représentée par une femme à tête de lionne portant d'abord l'uraeus, puis, par la suite, le disque solaire ; de sa bouche de lionne sortent les vents du désert.Ré : ou Râ, est le dieu solaire de la mythologie égyptienne, comparable à Hélios chez les Grecques.Apep : est un dieu de la mythologie égyptienne des forces mauvaises et de la nuit, personnification du chaos, du mal, de l'obscurité, cherchant à anéantir la création divine. Son nom Aapep ou Aapef (en égyptien ancien) signifiait « géant » ou « serpent géant>> Il serait comparable à Hadès dans la mythologie grecque.Osiris : Osiris (du grec ancien Ὄσιρις) est un dieu du panthéon égyptien et un roi mythique de l'Égypte antique. Inventeur de l'agriculture et de la religion, son règne est bienfaisant et civilisateur. Il meurt noyé dans le Nil, assassiné dans un complot organisé par Seth, son frère cadet. Malgré le démembrement de son corps, il retrouve la vie par la puissance magique de ses sœurs Isis et Nephtys. Le martyre d'Osiris lui vaut de gagner le monde de l'au-delà dont il devient le souverain et le juge suprême des lois de Maât. On dit qu'il est le père d'Anubis.Horus : Horus est le dieu du ciel dans la mythologie égyptienne, il est représenté avec une tête d'oiseau.Bastet : Bastet Bastet (de l'égyptien Bast) est la déesse égyptienne de la joie du foyer, de la chaleur du soleil, de la maternité , et aussi la déesse protectrice des femmes enceintes et des enfants. Déesse aux traits félins dont le centre religieux se trouvait dans la ville de Bubastis (Égypte). Elle est représenté sous la forme d'un chat, sacré en Égypte.(Et on va s'arrêter là pour les dieux, yen a beaucoup trop que je peux pas tous vous les énumérer x)2)Les Medjaÿ sont en quelques sorte les "garde du corps" de la population et des pharaons. Bayek est le dernier représentant dans le jeu. Les Medjay apparaissent auprès des pharaons, avec Kamose et Ahmose lors de guerres contre les hyksôs, vers 1560 – 1525. Des Medjay s'installent en Égypte au début de la 18e dynastie.1)Il existe une armure à l'apparence très futuriste à trouver dans le jeu, pour l'avoir il vous faudra trouver et accomplir tout les cercles de pierres du jeu. Ensuite, il faudra récupérer 50 cristaux dorés, (silicites) je crois, et allez au Grand Sphynx récupérer l'armure.Voilà, j'ai pas trouvé d'autre choses très intéressantes à vous partager, et j'espere que ça vous plaira quand mêmeAvant de nous quitter, petite traduction des trucs qu'on peut entendre dans le jeu.Papô veut dire "papa"Nékétiadète veut dire "pourriture"Neme veut dire "femme"Nek veut dire "bon sang", ou "merde"