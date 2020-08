Wild Arms 2

Alundra 2 : Une légende est née

Titre original : Alundra 2 Mashinka no Nazo

Consoles : Playstation

Développé par : Matrix Software, Contrail

Edité par : Sony Computer Entertainment (JP) / Activision (US et EU)

Sortie : 18 novembre 1999 (JP), 29 février 2000 (US), 20 juin 2000 (FR)











Petit comparo intro VF contre intro JP. C’est pas du tout la même ambiance !







Un jeu Alundra... sans Alundra.







Les premières minutes du jeu. Profitez-en pour avancer un peu dans la vidéo et profiter du magnifique doublage français...







Certaines salles sont un véritable enfer.









Ah, et il y a des niveaux sous l’eau aussi. Vous savez, ceux où on se déplace dix fois plus lentement que la normale









Le jeu propose parfois des phases de mini-jeu pour progresser. On apprécie ou non ces phases, mais il est rafraîchissant de renouveler ainsi le gameplay.









Les dialogues sont plutôt agréables à suivre, à défaut d’être super profonds.



Pour les trois troglodytes qui ne connaitraient pas la série (qui ne comprend que deux épisodes, mais bon), vous vous demandez peut-être ce qui ne va pas avec ce pauvre Alundra 2. Un petit rappel s’impose.Tout d’abord, c’est simple : Alundra était un chouette jeu d’aventure en 2D façon Zelda-like avec un univers enchanteur mais sinistre, un propos étonnamment mature, des monstres coriaces et des pièges extrêmement retors. On peut le voir comme une suite spirituelle de Landstalker sur Megadrive, puisque c’est en partie le même staff qui s’est occupé des deux jeux, quand bien même ils ont migré de boîte entretemps (Climax Entertainment du temps de Landstalker, Matrix Software pour Alundra et Alundra 2).Et Alundra 2 fait fi de tout ça, sans aucune concession :- Adieu la 2D chatoyante, place à la 3D intégrale mais grossière censée représenter l’avenir du jeu vidéo.- Exit le ton sombre et dramatique du premier opus, où le héros devait entrer dans les rêves des habitants du village d’Inoa et explorer les environs pour tenter d’arrêter la malédiction qui les emportait l’un après l’autre. Sa suite se déroulera dans un monde coloré et rigolo où se côtoieront soldats mécaniques stupides, pirates incapables, princesses en détresse et méchants machiavéliques. Du classique quoi.- Arrivederci le classieux Alundra lui-même, remplacé par un jeune gringalet du nom de Flint, qui n’aura même pas la chance d’avoir un semblant de caractère puisqu’il sera comme à peu près tous les héros nippons de l’époque : muet.- Auf wiedersehen les multiples armes exploitables par Alundra, Flint lui n’aura droit qu’à son épée, certes upgradable et avec possibilité d’obtenir des nouveaux coups pour son combo de base.- Sayonara la vaste carte explorable avec zones imbriquées et interconnectées, les destinations sont maintenant distinctes et reliées entre-elles sur une carte du monde basique et même un peu petite.- Certains se désolent même que les énigmes aient été considérablement simplifiées par rapport au premier épisode, mais je trouve ça très débattable, on y reviendra.Ne reste alors du premier volet que son côté Zelda-like dans sa progression, et son titre, vidé de toute substance.En clair, ils ont beau partager le même nom, les deux jeux n’ont plus grand-chose à voir. On peut saluer l’audace de Sony et des développeurs ayant osé transformer complètement une série prometteuse dès le deuxième épisode, mais dans les faits, on se doute que ce n’était que pour tenter d’élargir l’audience du titre, avec plus ou moins de réussite.Les fans du premier, eux, ne s’en sont jamais remis.Et si encore ce n’était que ça ! Car après tout, des suites qui tranchent drastiquement avec les épisodes précédents, il y en a déjà eu, avec parfois des tentatives réussies (Castlevania Symphony of the Night me vient en tête), mais il faut admettre que l’exercice est risqué.Manque de pot, au-delà du changement de ton brutal entre Alundra 2 et son prédécesseur, cette tentative de renouveler la série par la 3D a peut-être été la fausse bonne idée du studio.Car ça, aucune nostalgie ne peut l’excuser : le jeu était déjà moche à l’époque, alors ça ne risquait pas de s’arranger aujourd’hui...Les personnages tout particulièrement font peine à voir. Rares sont les jeux de la Playstation à proposer une modélisation 3D de personnages agréables à l’œil, mais là c’est tout de même un cran au-dessus de l’ignominie, avec des polygones taillés à la serpe et des blocs de Lego à la place des cheveux (je vous jure, on n’en est pas loin). Ne parlons pas des NPC, qui ont tous plus ou moins la tronche de, et ce n’est évidemment pas un compliment. Cela dit, les personnages compensent ce manque de charisme visuel par des animations sommaires mais rigolotes et une certaine expressivité dans les visages. Les doublages, première dans la série, font le reste, et finalement tout ce petit monde reste étonnamment attachant.Les deux décors, eux, s’en tirent pas si mal en étant assez variés au niveau des textures, et du coup assez immersifs si on omet la pixelisation à outrance (et les villages généralement pas ouffisimes, ce qui est bien dommage). C’est donc un peu grâce à sa DA et son chara design (signé Shûji Imai, un illustre inconnu ayant surtout œuvré sur des covers de bouquins et des illustrations dans les guides de jeux et dans le magazine Nintendo Power, comme) que le jeu parvient à conserver un peu de charme. Mais si on comprend le choix du passage à la 3D à une époque où elle s’imposait comme l’évolution logique du média, c’est quand même vexant si c’est pour se coltiner un tel résultat. Mais bon, il fallait bien commencer quelque part...C’est dommage, car le choix de la full 3D a aussi permis quelques apports sympathiques, avec notamment la mise en scène dynamique lors des cinématiques (durant lesquels les personnages sont étrangement un poil plus détaillés), qui permet d’instaurer durant les moments clés du jeu une ambiance remarquable. La toute première scène du début, avec cet oiseau mécanique volant sous une pluie battante pendant que Flint tente de pénétrer à l’intérieur, en est le parfait exemple.Autre apport notable, la rotation de caméra et la possibilité de jouer sur les angles de vue, dont le jeu ne se prive d’ailleurs pas en planquant régulièrement des pièges ou des coffres dans nos angles morts. Cela à ses effets pervers malheureusement : l’exploration reste en vue de trois-quarts du dessus avec une caméra fixe, c’est donc le joueur qui décide de la faire tourner selon ses besoins. Et cela risque d’arriver très souvent, tant encore une fois le jeu joue sur les angles morts... y compris lors des phases de plateformes et puzzles. Et s’il y a bien des moments dans le jeu où on a besoin de concentration et de doigté, ce sont bien ces phases-là !Car concernant l’exploration et la résolution d’énigme, Alundra 2 est dans la lignée de ses prédécesseurs, Landstalker compris : activations d’interrupteurs et plateformes mouvantes à tout va, exigeant souvent une précision millimétrée du saut ; dédales de portes qui s’ouvrent et se referment sur vous et dont il faut comprendre la logique ; pics sortants du sol, rochers qui vous tombent dessus et autres obstacles aussi douloureux que difficiles à esquiver, sans même parler des ennemis qui grouillent de partout ; caisses et tonneaux à empiler d’une façon précise pour servir de marchepied (et vous pouvez être certains que s’il y a 5 caisses dans la pièce, il faudra utiliser ces 5 caisses même si l’une est à l’autre bout de la pièce et une autre sur une plateforme inaccessible !) ; torches à allumer ou éteindre avec un timing calculé là encore à la seconde près ; bombes à faire exploser à un point précis sans quoi elle font exploser un bloc utile et il faut tout recommencer... Les puzzles ne sont en globalité pas aussi bien rodés que dans un Zelda, mais leur construction est savamment pensée pour vous donner du fil à retordre, avec un machiavélisme qui frôle parfois le génie.Rien n’est laissé au hasard dans le jeu, et ce que l’on dénoncerait aujourd’hui comme des défauts de game design étaient considérés comme parfaitement exploitables par les créateurs pour stimuler le joueur. Ainsi le jeu exploite à fond son moteur physique lors des énigmes, et n’hésite pas à avoir recours à des moyens improbables pour résoudre les énigmes ou atteindre un coffre spécial. Ne vous étonnez donc pas de devoir vous servir de bombes comme de plateformes (avant qu’elles ne vous explosent à la figure, bien sûr), voire même de portes mouvantes (parce que POURQUOI PAS) ou de tout autre objet solide qui vous permettrait de vous surélever (genre un ennemi). De même, il faudra parfois « guider » les ennemis à des endroits précis pour activer un interrupteur ou s’en servir comme marchepied, ce qui sera l’occasion de vous arracher les cheveux et plus encore puisque leur comportement semble totalement aléatoire.J’avoue que quand j’ai lu à certains endroits sur le net que le niveau des puzzles avait baissé dans Alundra 2, je me suis demandé s’il n’y avait pas un peu de mauvaise foi. En dehors des premières zones du jeu, qui font office de tutoriel et dont les énigmes sont effectivement simplistes, je me suis retrouvé par la suite bloqué un grand nombre de fois avant de comprendre quoi faire. Souvent, la solution paraît simple, avant de se rendre compte que ça ne marche pas, de bloquer pendant cinq minutes pour finalement comprendre que la solution est bien plus tordue que ce que l’on a imaginé au départ !Et même quand vous avez fini par comprendre ce que vous devez faire, il va maintenant falloir vous démener pour l’exécuter sans accroc...Car comme si ça ne suffisait pas, à la relative complexité des puzzles et combats s’ajoute la lourdeur incroyable du héros. Un défaut là encore apporté par la 3D, ou peut-être pensé volontairement par ces sadiques de développeurs, je ne sais pas... Toujours est-il que Flint se manie avec l’aisance d’une tractopelle, nous faisant pester à chaque fois qu’un monstre à la priorité sur notre coup d’épée, à chaque saut manqué de justesse ou à chaque lancé d’objet qui tombe à côté de la plaque. Autant d’erreurs souvent sanctionnées par des dégâts ou la nécessité de recommencer le puzzle depuis le début. En plus de la lenteur d’exécution, le rythme du joueur est régulièrement plombé par les animations, certes travaillées, mais qui rajoutent de la latence. Qu’il est agaçant de voir un énième ennemi mettre Flint à terre, et de devoir attendre près de 5 secondes qu’il se relève... Et ça arrive tout le temps !!En plus, tout ceci est encore plus accentué dans la version PAL du jeu qui est d’une lenteur insupportable, comparée à la version US déjà plus vive (probablement encore une histoire de différence 50-60 Hz, pauvres européens que nous sommes).Et puis il y a les boss, aussi gigantesques que dangereux pour la plupart, et qui là encore nécessiteront une bonne dose d’observation et de réflexion pour analyser leur pattern et trouver le bon moment pour frapper. Et encore une fois, vous avez intérêt à être précis, car le laps de temps où ils sont vulnérables est généralement assez court, quand eux ne se gênent pas pour vous inonder d’attaques qui font de gros dégâts et peuvent s’avérer bien dures à esquiver.Non, vraiment, le jeu est dur. C’est pas faute pourtant d’avoir mis deux modes de difficulté (facile et normal), mais cela n’influe que sur les dégâts des ennemis, qui vous pourriront la vie de toute façon. Quand bien même le jeu a la décence de vous filer des objets de soin tout le long du jeu. Car il faut être honnête, une grosse partie de la difficulté est due à cette fichue maniabilité.Mais même si le jeu se montre impitoyable par moments, frustrant à d’autres, il n’est en même temps jamais impossible. On finit toujours par entrevoir la solution ou par passer un obstacle si l’on persévère. Si bien qu’on ressent toujours cette incroyable satisfaction à chaque énigme résolue ou boss vaincu, doublée d’un soupir de soulagement. Et de nous faire reprendre de plus belle l’aventure. Un vrai tour de force, quand on y pense.L’aventure n’est heureusement pas constituée que d’ennemis vicieux et de casse-têtes tordus, et dans le fond le voyage est plutôt plaisant si l’on accroche à l’univers légèrement barré du jeu.Le scénario ne vole certes pas haut, puisqu’il est question d’un baron avide de pouvoir qui fait main basse sur le royaume de Varuna, aidés par les pirates et d’un énigmatique magicien du nom de Mephisto, que l’on devine plus fourbe que le baron lui-même. Alexia, fille du roi et forte de caractère (ce qui ne l’empêchera pas de se faire enlever et de servir deau héros, comme d’habitude), part à la recherche de Flint pour l’aider à renverser la situation en partant à la poursuite du trio de pirates nigauds composé du bourru Zeppo, de l’insolente Ruby et du maigrichon intello Albert. D’autres personnages feront leur apparition, même s’ils n’auront malheureusement pas l’occasion d’être aussi travaillés et mis en avant. On comprendra de toute façon bien vite que tout ce petit monde est manipulé, et finiront par s’allier contre le véritable ennemi.Bref, aucune surprise, tous les évènements se voient venir à des kilomètres. Et pourtant... On s’y attache, à tous ces joyeux lurons, à leurs mimiques invraisemblables et leurs animations cartoonesques. cette bande de pirates qui passent leur temps à se prendre le chou, au sale caractère d’Alexia, et à la moustache du Baron Diaz qui semble léviter au-dessus de sa bouche (ah non, ça on préfère oublier). L’univers ne manque d’ailleurs pas d’originalité en se basant sur ces clés mécaniques qui transforme tout en marionnettes, transportant le joueur dans une ambiance steampunk, avec même quelques passage un peu glauques (chaque fois qu'un être vivant est transformé en monstre mécanique via une de ces clés...). Il est aussi plaisant de traverser des lieux variés comme le navire englouti, l’intérieur d’un taureau mécanique ou celui d’une baleine géante !L’ambiance du titre est aussi largement portée par ses musiques magnifiques, fruit du travail de Kohei Tanaka, génial compositeur des musiques de l’animé One Piece (une autre histoire de pirates, tiens, tiens), de celles de Gravity Rush et accessoirement de celles du premier Alundra. L’ambiance musicale est forcément plus légère dans cette suite, mais aussi du coup plus variée : du sautillantà l’oppressant, en passant par le paisibleou le mystique, l’OST du titre est un vrai régal à bien des égards, même s’il y a bien sûr des pistes moins marquantes que d’autres. Il n’empêche que des thèmes comme(second thème de boss) ou, l’un des plus beaux thèmes de village qu’il m’ait été donné d’entendre dans un JRPG à ce jour, m’ont marqué comme beaucoup d’autres à l’époque et me sont resté en tête pendant de longues années (d’ailleurs, je sais pas pourquoi, mais j’avais laen tête à chaque fois que commençais mon cours d’aïkido). Mon seul regret, finalement, est qu’il y ait si peu de pistes dans l’OST (quoique plus de 38 tout de même) et que l’on entend donc souvent les mêmes au cours du jeu, surtout que les boucles de répétitions sont plutôt courtes.Je le redis, la direction artistique du jeu est globalement bien travaillée et réussie, nous renvoyant immédiatement à d’autres univers rafraîchissants issus du fertile imaginaire nippon, notamment Grandia et Skies of Arcadia. Il est justement fort dommage que l’univers et les personnages ne soient pas aussi travaillés que dans ces derniers (par exemple la relation entre Flint et son père), empêchant Alundra 2 de devenir une référence. En résulte un jeu plutôt court d’une trentaine d’heure pour en voir le bout (probablement 10 de plus pour tenter le 100%), si tant est déjà que l’on ait la patience d’aller jusque-là.Cela dit, le jeu propose d’augmenter sa durée de vie par toute une ribambelle de mini-jeux et quêtes annexes fort variés : fléchettes, combats de taureau, jeux de tir ou d’esquive au casino, voiture téléguidée et d’autres plus improbables comme ce mini-jeu où Flint se fait courser par des chiens qu’il doit guider sur des interrupteurs... Et si on se fait toucher, plus qu’à recommencer ! Oui, les mini-jeux sont aussi durs que le jeu lui-mêmeLe jeu ne nous laisse aucun répit, et il faudra en baver pour obtenir les upgrades de vie, magie, armes et bouclier, et surtout les 60 pièces de puzzle disséminées à travers tout le jeu et qui permettent à Flint d’obtenir auprès du maître Jeehan un nouveau coup pour son combo d’arme. Plus cool, la quête d’échange d’objet, sur le modèle déjà vu dans les Zelda, permet d’obtenir la meilleure arme. Toutes ces petites choses, qu’on s’y attarde pour les faire ou non, contribuent elles aussi au charme et à l’ambiance déjantée du titre.Et enfin, dans le genre souvenir qui laisse des traces, il y a le joli travail de localisation du jeu par Activision (enfin pour être exact, c’est une boîte de localisation française, ExeQuo, qui s’est chargé de la traduction chez nous. Dire que j’ai fait mon stage chez eux, dix ans plus tard...). Sans être parfait, la faute à quelques erreurs de contexte évidentes et un ton encore plus enfantin que la version japonaise, on peut saluer au moins l’écriture des textes agréable et sans fautes (oui, c’était pas courant à l’époque ^^’) et la présence de cette fameuse VF pour les doublages, bien rare à l’époque surtout sur les RPG. Bon, après faut aimer le jeu d’acteur style « dessin animé du matin sur TF1 », mais quelque part ça correspond à l’ambiance du titre, et on voit que les doubleurs se donnent à fond dans leurs personnages, ça fait plaisir. Je vous invite à revenir sur la vidéo un peu plus haut pour réentendre ce doublage devenu culte... enfin, pour certainsEt voilà, comme promis, le short d’Alundra 2 est sauf, ouf !... ah non, attendezSur ce, merci d’avoir lu et bonnes vacances à tous/toutes, de mon côté je vais aller me dorer la pilule à la campagnepeut-être parlerai-je d’un autre RPG, ou pas je sais pas