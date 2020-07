article provenant de windows centralEn 2018, Studio MDHR a annoncé un pack DLC pour Cuphead appelé The Delicious Last Course. Selon une nouvelle liste qui est apparue sur Xbox.com, Cuphead: The Delicious Last Course peut être publié demain (aujourd'hui 28 juillet). Dans l’image que vous pouvez voir ci-dessous, le DLC est clairement décrit comme étant disponible maintenant.Au moment de l’écriture de cet article, l’image apparaît sur la liste Xbox officielle de Cuphead. Après le lien conduit juste à l’édition standard du jeu si. Un teaser publié en 2019 a déclaré que le DLC était à venir en 2020 et il n’y a pas eu de nouvelles d’un retard depuis lors.En plus de cette image intrigante, Geoff Keighley, hôte des Game Awards, a annoncé une nouvelle mise à jour à venir demain à 11h00 HE (15h GMT je pense bien) de « l’un de nos studios indépendants préférés. » Nous serons sûrs de couvrir l’annonce, qui semble susceptible d’être la révélation surprise que le DLC est maintenant disponible.Le delicious Last Course est décrit comme l’ajout d’une île supplémentaire pour les joueurs à explorer avec tous les nouveaux boss à combattre ainsi que de nouvelles armes et charmes à acquérir. Il ajoute également la capacité de jouer un troisième personnage, Mme Chalice.