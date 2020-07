Les consoles sont devenu useless pour nos license mangas favorite ! La chine frappe encore un gros coups avec un nouveau jeu sur mobile et ce n'est d'autres que One Piece qui accueil un nouveau MMORPG qui n'a pas l'air eclaté au sol et qui nous regale de part ses graphismes, son contenu et ses possibilités diversesJ'aurai du naître milliardaire chinois fan de One Piece