Vous avez longtemps patienté, mais l’attente est bientôt terminée ! Psychonauts 2 est rempli de mondes torturés, de personnages mémorables, mais incarne surtout la patte inimitable de Tim Schafer, entre comédie et grande aventure épique. Vous allez tout aussi bien devoir vous infiltrer dans un monde ténébreux rempli de dents démoniaques qu’embarquer pour un road-trip digne d’un buddy movie pour éveiller vos sens endormis. Lorsque la seule limite est l’imagination, il faut s’attendre à tout et n’importe quoi ! Psychonauts 2 sortira en 2021 dans le Xbox Game Pass, sur PC Windows, Mac, Linux, et PS4. Gardons le meilleur pour la fin : le jeu sera Optimisé pour Xbox Series X !

posted the 07/24/2020 at 05:00 AM by altendorf