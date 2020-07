Si comme moi vous avec un peu attendu par manque de temps( trop de jeux a faire ) , ou d'argent , sachez que Doom Eternal est passé à 29.99 à Micromania !J'avais vraiment kiffé le Doom 2016 , du coup c'était obligé de prendre celui-la , maintenant c'est chose faite , en tout cas quel claque ! J'ai un peu commencé le jeu , c'est ouf ! C'est encore plus nerveux que le 2016 , la DA des niveaux est maboule ! Avec beaucoup de verticalité , ça enchaîne sans arrêts pas de temps morts dans ce jeu !Bref je débute a peine je donnerais mon avis une fois terminé , mais ça s'annonce vraiment lourd , je sens que ça peu-être candidat au Goty carrément.Une petite vidéo qui montre bien la puissance de ce Doom Eternal !En tout cas je vous le conseil ... sauf bien sur si vous êtes allergique au FPS

posted the 07/13/2020 at 05:05 PM by rockin