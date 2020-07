Bon , j'ai envie de dire tout est dans le titre mais on va faire un peu plus.Hier on a eu l'officialisation des boites PS5 qui reste globalement comme les boites PS4 mais avec le bandeau blanc , et coté blanc qui rappel la PS5 , en soit ça me dérange pas , mais de gardé la boite bleue , je trouve que ça fait un peu bizarre ...Voici les boites officielles PS5 :Contrairement a beaucoup ( en lisant des avis ici et la ) j'aime bien le blanc sur la boite en revanche j'aime pas le plastique qui reste bleu , ça colle pas trop avec le blanc , du coup je préfère largement des modèles comme ça en transparent ou noir , je trouve que ça rend vraiment mieuxC'est quand même vachement mieux je trouve !Puis un petit noir brillant ferait tellement Blu-ray 4K !Bref , mais c'est pas tout hier je suis tombé sur un fan de Xbox qui avait imaginé plusieurs boites pour la Série X , et une d'entre elle a vraiment retenu mon attention , je trouve même qui si ça pouvait être vrai , ça sera les plus belles boites qu'on est pu avoir pour une console !La voici :Franchement c'est hyper classe ! Le pire c'est que quelques heures avant de voir cette image je parlais sur Twitter de boite , et je comprenais pas pourquoi aucun ne retournait vers un format de boite un peu carré façon PS1 , et Dreamcast , mais avec des plastiques résistants comme ceux qu'on a actuellement ...( car les boites PS1 et DC termine souvent en miettes ! :lolEt donc juste après je vois ça !Bon a mon avis dans les 2 cas , que ce soit PS5 ou Xbox série X , c'est acté , et on aura jamais des boites comme ça ....Mais si un influenceur , avec des millions de folower passe dans le coin , STP va souler Microsoft pour qu'il change leurs boite pour ce modèle la ! :lolVous en pensez quoi ?