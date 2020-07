si la conf xbox du 23 juillet c'est ca:



Fable (par contre si il est la ne vous attendez pas a du gameplay)

hellbalde 2

flight sim

Fm8

Halo infinite (qui beneficiera sans doute d'un enorme focus c'est la star du lancement)

everwild

psychonauts 2

the medium

age of empire 4



2 ou 3 second party (dont solo de crossfireX)

AAA de obsidian



pour moi ce serait bien meilleur que la conf sony de juin

et avec ce scenar

undead labs

compulsion games

the initiative

inxile

double fine (prochain projet)

the coalition

playground (FH5)



seraient toujours dispo pour les event d'autres annees



j'ai eu l'impression sur d'autres article que pour beaucoup la déception ou la satisfaction concernant cette conf serait dû a la presence ou non de ce FABLE ,mais je trouve que 2 RPG open world (+?) dans la même conf ce serait trop beau pour etre vrai



sinon en ce qui concerne les jeux du lancement,je crois qu'on est en presence du meilleur line up d'une xbox si je ne me trompe pas