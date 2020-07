Nan mais sérieux c'ets pas un peu abusé je dit pas pour les versions one s et ps4 slim qui tourne en full hd reconstruit a 30 40 fps



Mais mince la pro et la X a 30 fps juste avec une résolution plus haute c'est incompréhensible et inacceptable, sur ce genre de jeu faut du 60 fps pour avoir une bonne expérience.



le mieux aurait été de laisser les versions pro et x en 1080p natif et d'allé cherché le 60 fps mais j'imagine qu'il y a des contraintes a tenir niveau résolution sur ces machines de la part de leur constructeur respectif...