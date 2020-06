vg247 a tenté de faire quelques cover pour montrer ce qu'il est possible de faire avec l'entrainement à la guitare et c'est pas mal. d'après les coms en dessous ellie poserait ses doigts aux bons endroits ce qui en ferait une petite aide sympathique pour les gamer commençant à apprendre de cet instrument en restant dans le ludique.



à voir si d'autres tenteront de faire des musiques plus rythmé et complexe ^^