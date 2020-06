Tops

les moments les plus marquants

#10. E3 2010 – Ubisoft : Battle Tag



#9. E3 2010 – Xbox : Kinectimals





#8. E3 2011 – Ubisoft : Mr. Caffeine





#7. E3 2017 – EA : NFS Payback





#6. E3 2006 – Conférence PlayStation

#5. E3 2010 – Nintendo : Zelda Skyward Sword





#4. E3 2013 – Microsoft : Battlefield 4





#3. E3 2008 – Nintendo : Wii Music





#2. E3 2007 – Activision : Jamie Kennedy





E3 2010 – Konami





Mon tour d’horizon des E3 pour le meilleur et pour le pire s’achève ici. Je vous laisse avec cette vielle image issue du numéro 52 du magazine Suédois de jeux vidéos « Level ». Résumant un E3 2010 décidément riche en moments inoubliables.







Jeu de bataille laser se jouant jusqu’à 8 joueurs,avant eu droit à une présentation en grande pompe lors de la conférence E3 2010Un nom qui ne vous dit certainement rien et c’est tout à fait normal. Car ce produit vendu àà l’époque fut. Un échec commercial sans précédent que l’on doit très certainement à cette démonstration en live des plus gênantes. Où des acteurs très agiles pour certains, fontsous les yeux hagards du public. Sinon il existe aussi un jeu du même genre beaucoup moins cher et beaucoup plus fun. On appelle ça unC’était vraiment pas nécessaire, surtout pour vendre unqui de base avait un sacré potentiel. Le problème ne vient même pas du fait d’engager des gosses, mais de. Ils surjouent tellement que ça en devient ridicule, voire aveuglant vu à quel point ça crève les yeux. Surtout quand la fillette de la vidéo faitdePauvre petite.., est un comédien connu pour donner des shows énergiques. D’où son nom de scènequ’il aura endossé durant une conférencedevenue très rapidement malaisante. Entre lestout du long de son intervention, et son inexplicable effet sonoretout en faisant des gestes étranges pour marquer les transitions, rien n’allait. Et ce n’est pas lequi dira le contraire.Ce moment cringe est le plus récent de ce top. Afin de présenterdurant l’, le choix d’fut porté sur le YouTuber. Et ils ont dû amèrement le regretter quand on constate à quel point. Bafouillant, se répétant sans cesse, et visiblement très stressé, il ne faisait aucun doute que. Et il le confirmera lui-même dans un de ses vlogs en précisant que. Comme quoi engager des influenceurs pour faire la com peut être à double tranchant.C’était untrès important pourQui montraient pour la toute première fois laqui sortira en Novembre de la même année au Japon. Et ce fut l’ancien CEO de la marquequi fut chargé de l’annonce de la console et. Il fallait compterpour la version, etpour la version. Même pour l’époque c’était cher, et ça n’a clairement pas aidé au lancement de la console.Mais cea surtout marqué les esprits par sonen présentant l’opusde Ridge, ou devrais-je direqui aurarendant la scène aussi drôle que gênante, surtout pour lui.Et ce n’était pas le plus drôle. Car durant la même conférence,était venu présenter. Un jeu d’action qui selon ses propres dires,. Par contre j’étais pas au courant que. À l’image de ce crabe géant (le fameux) surgissant de nulle part pour attaquer le joueur. Etqui enfonce le clou en nous expliquant. Quitte à nous prendre pour des idiots autant y aller à fond…Un moment que je renommeraisqui était chargé d’introduire la conférence deavec le futurde laallait très vite faire face à un problème technique majeur. En pleine démo, la reconnaissance de mouvements duse trouvera être aux ras des pâquerettes.comme il le voudrait. La source du problème proviendrait non pas de la technologie de ce périphérique qui, mais des nombreusesprésentes dans la salle qui ont eu raison des capteurs.Même si ce n’était pas voulu, c’est certainement. Il est probable que cet incident technique fut. Où ce genre d’incident ne peut pas arriver car les shows sont déjà préenregistrés.Au pied du podium, un autre incident technique de taille. Celle de la première présentation dedurant la conférencede la firme deAu programme, une démo qui, deset une. Ce n’était décidément pas le jour de, l’ex CEO deQui durant de très longues minutes a. Ce dernieravant qu’on ne lui rappelle à l’ordre.Je ne sais pas à quel moment chezils se sont dit que ça serait une bonne idée de présenterde cette manière. D’abord avec un pseudo orchestre rejouant la musique deen agitant bêtement lesen guise d’instruments……Et le climax d’une prestation déjà pas flamboyante avecqui entrera dans la légende. Avec cedigne des plus grands de ce milieu, et quiEn seconde position, autopsie d’un désastre signé. J’ignore ce qu’il a pris ce jour-là mais ça devait être de la bonne. Pour en avoir, de, et paraitreenvers le public, les intervenants, et l’équipe technique, fallait oser. Il y a deux conséquences à ce genre d’errances.qu’étaitou dans le cas deSi vous êtes un fin connaisseur dealors cette première place ne vous surprendra pas. Là on entre dans une tout autre catégorie car ce ne sontqui se révèlent gênantes, mais. Un exploit que l’on doit àen 2010, et qui se passe d’explications. Avec des développeurs quiavec leur auditoire, dont un qui fait semblant de « perdre la tête » au sens littéral. L’un d’eux qui lance de derrière unà son binôme. Desqui se donnent des gifles. Bref, un sketch qui pour reprendre l’expression du type de la vignette de la vidéo, fut tout simplement