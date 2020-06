Tops

[pos=centre]#10. E3 2010 - PlayStation : Kevin Butler



« Parce que chaque joueur est un vrai joueur. Les Motion gamers, les sitting gamers, tout le monde…car même si nous avons prêté allégeance à différents drapeaux, au plus profond de nous, nous ne servons qu’un maître, qu’un seul roi et son nom est GAMING – que son règne soit éternel ! »

#9. E3 2009 - Microsoft : Project Natal (Kinect)





#8. E3 2010 - PlayStation : Portal 2





#7. E3 2014 - Nintendo : Reggie vs Iwata





#6. E3 2017 - Ubisoft : Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle





#5. E3 2015 - Playstation : Final Fantasy VII Remake (et consorts)





#4. E3 2016 - PlayStation : God of War





E3 2019 - Xbox : Cyberpunk 2077







"Wake the fuck up samurai, we've got a city to burn !" #3.

16 Avril 2020

17 Septembre

#2. E3 2004 - Nintendo : The Legend of Zelda Twilight Princess





E3 2017 - Devolver Digital





Voila pour mon classement. Un choix qui fut compliqué tant il s'est passé des choses à l'E3 durant deux décennies. En espérant que ça ait ravivé de bon souvenirs pour les plus gamers d'entre vous. Pourvu que ça dure.



Et tant que j'y suis, ça vous intéresserait un autre top avec les "pires" moments de l'E3 ?

Du temps de la, c'était un certainqui fut chargé de la com de Sony à travers de nombreux spots publicitaires au ton humoristique. Un personnage inventé de toutes pièces par la firme, qui est en réalité incarné par l’acteur. Et durant une présentation duà quelques mois de sa sortie, il débarqua sur scène sans prévenir afin de balancer un discours (en anglais) comme on a peu entendu dans un E3. À destination des gamers qu'il salue bien bas. Voici un extrait de son speech pour vous donner une idée :En prenant du recul et çe malgré la présence desur scène, les premières vidéos de présentation du futurde lasentaient "légèrement" l'arnaque. Avec des acteurs surjouant à peine, et une synchro pas toujours au top entre leurs gestes et ce qui se passe à l'écran.Néanmoins, ça envoyait quand même du rêve à l'époque. Puisque c'était la représentation la plus pure duinitiée avec ladeux ans plus tôt. Mais contrairement à elle, zéro périphériques en mains.. Par la suite, cette première version de la caméra aura relativement bien marché aussi bien du côté fonctionnel qu'en termes de ventes. Au point de subir une mise à jour controversée sur laen la rendant "obligatoire" au début, et gonflant par la même occasion le prix du pack de la console. Chose qui a en partie précipité sa lente chute, allant jusqu'à être abandonnée par sa propre marque. Triste destin.Fondateur du studioet à l'origine de la principale plateforme de distribution de jeu en ligne de l'époque qu'étaitautant dire queest quelqu'un de très important dans le Jeu Vidéo. Donc voir un individu de sa trempe débarquer sans prévenir durant la conférencepour annoncer(avec la voix deen fond), ça marque. D'autant plus que c'était sa première, et dernière apparition à l'E3 à ce jour. Le reverra t-on un jour sur scène pour dévoiler? L'espoir demeure.Lesi je devais reprendre le titre d'une, et qui pour moi est l'une des plus incroyablesvues dans un E3. Tout ça pour annoncer lesdanset par extension les figurinesau sein d'unde qualité. Il n'y a que chez eux que l'on peut voir une baston digne des plus grands animes, entre les anciens PDG des branches Japonaises et Américaines de Nintendo. Et se dire maintenant que feuetont laissé la firme au plombier derrière eux, me rend tristement nostalgique à la vue de cette vidéo.Une image forte dont on en souviendra longtemps.etle patronqui s'amusent comme des gosses avec des répliques d'armes du jeuqui était tout juste annoncé. Mais le moment m'ayant le plus marqué durant cette annonce fut l'émotion palpable à travers les yeux de. Le directeur créatif du jeu qui a vu son travail récompensé sous les remerciements deà son égard.Je pense que même dans les rêves les plus fous, personne n'aurait imaginé voir des jeux commeet surtoutrévélés en même temps. Ce rêve, Sony l'a concrétisé en 2015 durant une conférence désormais mythique rien que pour ces trois-là. Et encore, c'était sans compter la toute première présentation du très prometteurla même année.Pour moia signé en 2016 l'un de ses tous meilleurs E3. Aussi bien en termes de rythme de présentation que de grosses cartouches balancées et qui auront faits les belles années de la PS4 aujourd'hui. Avec entre-autreset plus encore. Mais le clou du spectacle que je place au pied du podium, fut l'ouverture de la conférence avec un orchestre symphonique dirigé d'une main de maître par, le compositeur dufraîchement dévoilé sous les hurlements et tonnerre d’applaudissements du public.Cette phrase prononcée par le personnage detout révélant les traits de l'acteur, conclut avec brio le trailer cinématique E3 de. Et ça aurait pu s'arrêter-là si l'acteur lui-même n'avait pas débarqué par surprise sur scène juste après. Donnant lieu à l'une des entrées en scènes les plus classes de l'E3. Mais le plus grand moment restera le désormais culte "" adressé en réponse à un spectateur de la salle. Suite à ça, il se chargea de révéler lui-même l'ancienne date de sortie qu'était le. Pour au final être repoussé jusqu'auprochain. On y est presque...Impossible de ne pas le placer celui-là. Le moment culte de l'E3 par excellence et clou du spectacle de la conférencede Nintendo. Peu après le fameux tout premier discours de ce "botteur de culs" du fraichement débarqué. C'est d'ailleurs lui qui se chargea de conclure cette kenyote en demandant au public de patienter quelques instants pour l'ultime annonce. Celle desur. Un trailer épique qui sera suivi par unbrandissant l'épée et le bouclier deEt qui comme on peut l'entendre à travers la vidéo, a suscité un engouement sans précédent.Beaucoup s’accordent à dire que c'est. Et j'étais ce cet avis pendant de longues années jusqu'à ce que je mate une certaine conférence...Et je pense que personne d'autre ne l'était après avoir vu cette toute première conférence E3 de. Hors normes et inédite dans le genre. Car se moquant ouvertement de l'évènement comme personne ne l'avait fait avant eux. Ce qui d'ailleurs leur a valu quelques frictions avec les organisateurs. Une audace qui n'a pas plu à tout le monde, mais qui m'aura marqué au point de le mettre. 15 minutes de pure folie mais réservés à un public averti.