En effet, c'est le 14 juin 2013 que ND sort The Last of Us, le cadeau d'adieu à la PS3 un peu comme le 2 avec la PS4. Un jeu tout bonnement incroyable, véritable maîtrise dans quasi tout ce qu'il entreprend, et dire que ND a peut être réussi à faire mieux avec le 2 quand on y pense c'est fou ! Inutile de vous en parler plus en détail, vivement la suite de cet incroyable jeu. 5 jours bordel !!!