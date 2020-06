Bonjour à tousSincèrement avez vous vu des jeux qui tournerai pas sur une ps4 pro ? Il doit y en avoir 3 à tout casseComment tu ouvre ce genre de conférence avec GTA5... pendant 1min je me dit ok c'est pour annoncer GTA6 mais toz rien du tout.Par contre quelqu'un qui peux m’explique qui à valide ce caca vidéoludiqueÇa me réconforte que la plupart des jeux vont sortir sur PC d’ailleurs le RE VIII quel claque autant les visages sont reste en 2015 mais le reste niveau ambiance pouahMais bordel je vais pas raque 600€ pour DEMON'S souls même si...Ma grosse déception de la soirée vient de Shinji Mikami et sont GhostWire: Tokyo le premier trailer était intrigant et la le gameplay... la douche froide je comprend pourquoi ikumi nakamura soit partie.La console est élégante même si je préfère le design de la serie X qui vieillira mieux dans le temps. Je me demande qui prendra plus vite la poussière des deux.A oui pas compris la version 100% digitalTu va paye les jeux d'office à 70 ballesSi avant tu pouvait avoir ton jeu en avance en allant en magasin maintenant tu oublieTu as une coupure internet tu regarde le mur