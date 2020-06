Les jeux vidéo multijoueurs impliquent que plusieurs joueurs jouent en utilisant soit un seul système informatique, soit plusieurs systèmes informatiques connectés entre eux. Pendant qu'un premier joueur joue au jeu multijoueur, les actions du premier joueur sont suivies et stockées. Lorsque le premier joueur quitte le jeu ou cesse de répondre avant la fin de la partie multijoueur, il est remplacé par une version simulée par ordinateur du premier joueur qui sélectionne ses actions en fonction de probabilités calculées à partir des actions suivies du premier joueur. Le jeu multijoueur peut ainsi se poursuivre sans interruption ni perturbation, et le style de jeu du premier joueur est préservé.

