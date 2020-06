Bonjour, je me pose une question après avoir eu 3 shiny de kraby en moins de 30 oeuf...



Y a t'il un bug? Où il y a eu des modifications via une mise a jour des probabilités de rencontre d'un shiny via oeuf?



Le premier est arrivé au bout de 17, le deuxième 23, et le dernier 25....



Je l'avais battu 217 fois en sauvage, mais il y a aucun rapport entre la méthode masuda et la méthode classique a m'a connaissance.



Donc je vais continuer jusqu'à avoir mon deuxième kraby 6 iv parfaite, ce qui va pas tarder vu que je suis un metamorph 6 iv parfaite français et 1 kraby 5 iv parfaite Jap...



Ensuite j'essayerai avec un autre pokémon, et si j'y arrive de nouveau, je quitterai plus le jeux avant d'avoir eu tous les shiny qui me manque....



M'enfin 3 shiny en moins de 30 oeuf, même 2 je ne l'aurais pas cru...