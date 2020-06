Bonjour,Cet article fait suite à mon article précédent : blog_article445358.html#article-blogging-comment-5253387 N'ayant rien trouvé de concluant niveau écran PC. (écran souvent sans haut parleur lol, pas de prise casque (Wtf), écran pauvre en connectique, pas de HDR ...etc) bref rien de transcendant !Avez-vous une idée de TV 80cm pour du gaming (Xbox SX et PS5) et de la bureautique ?L'idéal serait une TV : pas trop grande (maxi 80cm) - 4k - HDR - technologie FreeSync - peu de latence - fréquence supérieur à 60hz - marque Samsung de préférence.Que pouvez-vous me conseiller ?Merci d'avance.