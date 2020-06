Malgré le report indéfini de la conférence du grand reveal de la PS5 et de ses jeux, les petits génies du studio TeamKill veulent quand même présenter leur jeu cette semaine à travers un nouveau Trailer/teaser au Future Game Show:Pour rappel le jeu est exclusif aux consoles Sony Ps4 et Ps5, avec pour lead dev la ps5, il devrait tourner en 4k/60fps avec ray tracing en temps réel d'après les dires des developpeurs.Le rendez vous est pris !

Who likes this ?

posted the 06/02/2020 at 08:29 AM by kratoszeus