John Sweeney qui est Art Director chez Naughty Dog sur The Last of Us Part II a partagé le résultat de ses essais avec le photo compositing et même si il explique que c'était simplement pour se challenger lui-même sur son temps libre, cela donnerait presque envie de voir ce que pourrait donner un jeu de Naughty Dog dans un univers de Fantasy.Un petit bonus avec quelques un de ses concept art qu'il a réalisé pour The Last of Us Part II :