Salut à tous,



En cette période de non hype pré-E3 où tous les éditeurs font leur petit truc de leur côté. Je me demandais si c'était pas plus judicieux pour Sony d'attendre la sortie du mastodonte de Naughty Dog avant l'événement PS5?



Le jeu doit représenter un tel enjeu financier que l'annonce de la nouvelle console et de ses nouveaux jeux viendraient perturber sa com je pense. Sony n'est plus à quelques jours près pour la PS5 et peut bien accorder un peu d'air à son jeu. Je ne suis évidemment pas devin mais si j'étais à leur place, un événement début juillet me paraîtrait plus pertinent.



Ghost of Tsushima sort mi juillet? Peut être mais l'enjeu financier n'est sûrement pas le même. Et pourquoi pas début août à ce point? De toute façon, avec les Playstation Direct, Sony est maître de sa communication et l'absence de salon type E3 cette année lui retire toute obligation.