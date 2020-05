Hello guys,Petit article ce soir pour vous faire découvrir le groupe Owaru qui est tout jeune et qui fait déjà parler de lui ! Ce duo est composé d'un pianiste et d'un flûtiste. Leur spécialité ? Reprendre certaines OST bien connus du jeux vidéo.Vous voulez en savoir plus ? Retrouvez leur interview et ce qu'ils font ici :