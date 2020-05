Next Level Racing, leader dans les accessoires de sim racing, et en partenariat avec Sony/PlayStation pour des produits officiels, vient potentiellement de dévoiler la période de sortie de Gran Turismo 7 sur PS5 en demandant à ses fans quel jeu de course ils attendent pour 2020 entre Automobilista Motorsport Simulator 2, F1 2020, Dirt 5 et... GT7.