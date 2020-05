En effet les travaux de Media Molecule pour créer le moteur de Dreams semblent avoir fait écho aux près des développeurs notamment la fin de la dépendance par rapport aux polygones ( Dreams en utilise aucun). ET c'est donc Brian Karis, directeur technique chez Epic qui révèle s'être inspiré des travaux de MM.Bonus un jeu en dev qui est très impressionnant surtout le sound designNon ce n'est pas l'UE5

posted the 05/19/2020 at 06:29 PM by lightning