Bonjour,Je vois qu'il y a une baisse de prix en demat pour Ace Attorney trilogy sur Switch et cela relance une interrogation que j'avais depuis un moment.Est-ce que Capcom prévoit de sortir un nouvel Ace Attorney ? Ou alors, la trilogie sert à jauger les attentes des fans (à l'instar de Megaman) pour en sortir un nouveau ?Merci d'avance

Like

Who likes this ?

posted the 05/16/2020 at 04:23 PM by zmaragdus