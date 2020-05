est le gagnant du concours SMSPower Edition 2020. Une démo est disponible sur le site officiel. Une fois la version physique disponible, la ROM du jeu complet sera distribué gratuitement.Site officiel :Une version physique est prévu pour 45€ qui comprend une cartouche neuve, boite neuve, circuit électronique neuf et un manuel de 20 pages en 5 langues (Anglais, Allemand, Français, Espagnol et Italien) en vente sur le site officiel.

Le démoniaque Death est sur le point de conquérir le monde des hommes ! Son souhait le plus cher étant de faire tomber en premier lieu le paisible royaume d'Amalore, seul obstacle à son plan... par le passé, il fût déjà repoussé dans les limbes du chaos par ses Gardiens Sacrés. Une grande bataille va bientôt commencer... Qui du royaume des hommes ou des démons en sortira victorieux ?

posted the 05/10/2020 at 04:05 PM by gunstarred