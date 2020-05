Salut à tous!



Pour les jeux de courses type Forza Motorsport, Gran Turismo et autres Project Cars, le 60 fps est toujours la norme. Quand on fait le compte, ça fait beaucoup de chose à calculer chaque seconde : 20 voitures qui peuvent se déplacer à plus de 300km/h avec tout le calcul de simu derrière (adhérence, suspension...)



Et souvent on aboutit à un environnement 3D assez pauvre. Je ne suis pas spécialiste mais l'exemple de l'avion de chasse dans GTA5 est intéressant : il est lent pour permettre à la console de charger les assets. De même pour plein de jeux où la vitesse de déplacement est limité type Fortnite avec son hélicoptère.



Seulement pour les jeux de voitures, aucun compromis sur la vitesse n'est possible. Donc les environnements doivent être "léger", en résulte des espaces vides avec des arbres 2D.



Quand on voit ce que les nouveaux SSD et surtout celui de la PS5 vont apporter, on peut espérer des environnements enfin ultra détaillé digne des autres jeux. C'est mon voeu. Et je pense que les jeux de courses seront une des plus grosses surprises. Imaginer des lieux hyper détaillé que la console pourra charger sans problème.



C'est la vidéo de Spiderman sur SSD qui me fait penser à ca. En tout cas, j'ai hâte. Corrigez moi surtout si je mélange des trucs.