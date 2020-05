Star Citizen

À nouvelle version de Star Citizen, nouvelle vidéo "Journal de Bord" du Joueur du Grenier Vous n'êtes pas sans savoir que le célèbre YouTubeur français de gaming suit de près le développement du jeu et fait partie des fans de la première heure du projet. Sa nouvelle vidéo consacrée à l' Alpha 3.9 dure 30 mn et liste dans le détail toutes les nouveautés de cette version :De fait, si vous aviez la flemme de lire le patch note de cette 3.9 , vous n'avez plus qu'à regarder Fred vous parler du jeu vous tenir au courant. C'est pas beautiful ça ?Après une vidéo dédiée à la 3.8 plutôt salée , JDG fait davantage dans le consensus avec cette nouvelle vidéo, et évoque notamment ses attentes futures quant au développement, lesquelles sont essentiellement portées sur la technologie de, il est vrai cruciale pour grandement améliorer l'expérience dans le jeu, mais également lapour sa part en partie déjà en place et qui permet notamment aux joueurs les plus assidus de farmer pour s'acheter de gros vaisseaux qu'ils vont pouvoir conserver d'un patch à l'autre.Et c'est en suivant le développement du jeu sur 2020 que nous saurons comment cela évolue...À bientôt dans le Verse !