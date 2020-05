j'ai pas suivit l'affaire mais il semblerait qu'il y ait un challenge 1% sur dreams ou le but est de créer une scène fixe qui coute le moins possible en ressource et bad robo nous pond encore une truc photoréaliste mais de malade.







sinon une autre vidéo montrant plein de proto jap axé bta et ça annonce du bon surtout celui à 3min qui déchire entre le perso superbement modélisé et ses animations sans faille.







une autre qui montre la taille démesuré des décors que l'on peux faire.