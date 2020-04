Smart Delivery », qui permettra en cas d'achat de x jeu sur Xbox One, de repartir automatiquement avec la version Xbox SX. Cela vaut aussi bien pour les mises à jour techniques (forcément) que pour des versions purement dédiées à la Next Gen, qu'elles sortent en simultané ou bien plus tard.



Tous les jeux first-party Microsoft sont concernés par l'initiative tandis que Cyberpunk 2077 est déjà confirmé c'est au tour de Assassin’s Creed Valhalla de rejoindre le programme.