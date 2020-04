L'Otaku et sa Mère

Coucou, vers 17h45, Je vai refaire découvrir à moumoune un des jeu video qui lui a le plus plut à la fin des années 90, Drakan: Order of Flame.Elle avait tellement aimé le jeu qu'elle a direct acheté sa suite sur PS2 et avait acheté Divinyty Dragon knight saga pour retrouver quelque chose de similaire.Mais 20 ans après, est ce que l’expérience sera toujours bonne?Dans tout les cas, on vous attendra pour ce morceau d'histoire, car c'est un des jeu action plateforme 3D qui a été les plus marquant de la fin des années 90.Si vous voulez nous soutenir et être prévenu de nos stream, n’hésitez pas à devenir nos followers et à partager notre page twitch.Vous pouvez aussi vous abonner à notre page YouTube où tout nos vidéo seront reposté et où nous faisons des réactions.