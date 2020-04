Conçu au départ comme un remake fan-made de Resident Evil 2, Daymare 1998 est le fruit de l’obligation de ses développeurs de changer leur fusil d’épaule dès lors que Capcom a repris les choses en mains et développé le remake officiel.Daymare 1998 s’annonce ainsi comme un survival reprenant les codes de la saga Resident Evil et des autres jeux d'horreurs cultes des années 1990.La sortie officielle du jeu est prévue dans quelques jours, le 28 Avril 2020 exactement , sur Xbox One et PS4.Voici le trailer de lancement :