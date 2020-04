c'est bien connu l’abonnement c'est des revenus stable et surtout prédictibles ,c'est élargissement de sa clientèle pour les dlc etc... ,a court terme ca détourne les gens de l'occasion et a long terme ca peut carrément tuer l'occaz et anéantir le physique , le rêve des éditeurs en somme.(MS qui fait passer la pillule de 2013 lentement mais surement avec son gamepass ^^)donc a part ubisoft et EA qui ont lancé leurs services d'abonnementet avec les annonces de plusieurs éditeurs qui approchent a grand pas vous voyez d'autre éditeurs le faire?sachant que les 2 conditions pour lancer un abo ce serait d'avoir des games as a service dans son catalogue et d’être dans la capacité de fournir des jeux régulièrementje craint pour le gamepass mes aïeux