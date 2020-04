Encore récemment, on pensait que le prochain Cod serait un soft-reboot de Cod Black Ops. Apparemment, rien de tout ça. The GamingRevolution, insider bien renseigné sur ce qui concerne Call of Duty, (il avait dévoilé la Map WarZone et avait révélé l'existence de MW2 Remastered)



Ce dernier affirme que l'on pourrait avoir des premières informations dès le mois de mai. Cela concorderait avec les informations d'un autre informateur, comme il fait le lien lui-même dans sa vidéo.



Une vidéo de la guerre du Vietnam donc... Pour rappel, Jason Schreier avait également entendu parler du nom Call of Duty Vietnam qui revenait souvent.



Annonce attendu en mai comme tout bon Cod.