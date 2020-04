C'est la rumeur qui enfle depuis deux jours, Michael Mando (acteur qui joue Vaas dans Far Cry 3) a posté un message énigmatique sur Reditt lors d'une séance de question réponse, la voici :



"Vaas est mon animal spirituel. L'avoir co-créé est quelque chose qui me sera toujours cher. Je suis toujours reconnu comme Vaas et je ressens encore énormément d'amour pour ce personnage, ça me rend très heureux. Qui sait ... peut-être que je reprendrai le rôle très bientôt? :P"



Un message pour le moins intriguant...



Alors, que cela nous réserve t-il ?



Un Far Cry 6 avec Vaas ou spin off ? Un film sur Far Cry 3 ou serie Netflix ? Rien de tout ça ? Bref, l'avenir nous le dira...