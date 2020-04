Dans SnowRunner, trouver un contrat à accomplir n’est que le début de votre aventure. Mère Nature ne se privera pas de vous mettre des bâtons dans les roues : boue profonde, épais bancs de neige, fleuves puissants ou encore terrains verglacés se dresseront sur votre route. Vos meilleurs alliés seront votre véhicule de choix pour la tâche à accomplir, une préparation minutieuse et un sang-froid à toute épreuve. Équipez-vous des bons outils et de l’équipement adéquat, conduisez le bon véhicule et vous serez paré à affronter tous les défis. Une bonne préparation est essentielle, peu importe que vous affrontiez vos missions en solitaire ou en coopération avec jusqu’à trois amis. Des heures de conduite en monde ouvert sandbox vous attendent avec des dizaines de missions à accomplir à votre manière, dans l’ordre de votre choix. Trouvez le véhicule parfait pour votre mission, équipez-le pour affronter les épreuves qui vous attendent et commencez votre aventure !

L'éditeur Focus Home Interactive a décidé de parodier la dernière production de Hideo Kojima avec le trailer de lancement de SnowRunner : A MudRunner Game."Only you can deliver", "The ultimate off-road adventure", "Embark on a journey... to reconnect a vaste open world", "Deliver from afar", "Keep america going", "Stop at nothing", "United we drive".Pour les intéressés, SnowRunner sortira le 28 avril prochain sur PS4, Xbox One et PC via l’Epic Games Store.