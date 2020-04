Multi machines

J'aimais bien les Fear Effect à l'époque (bien que je n'ai pas pu aller bien loin grâce à ces put... de cartes mémoires qui plantaient), aussi je m'étais réjouis de l'annonce d'un nouveau volet. Le truc c'est que je n'ai pas suivi les infos du jeu par la suite, et c'est en le voyant en promo sur le live à 3€ que je me suis dis, mais ouiiiiii c'est vrai qu'il est sorti lui. Du coup, hop, vite téléchargé et vite lancé.J'ai moins aimé la surprise qui a suivi !!+ Le plaisir de retrouver Hana et Rain, et toujours en cell shading !!+ Le design des perso toujours aussi bon.+ L'équilibre action/énigmes sympa, bien que parfois un peu tordu.+ Difficile d'entrer dans le jeu au premier abord, mais une fois le choc du style de jeu passé, on finit par se prendre dedans.+ L'histoire un peu cliché mais qui se laisse suivre.+ Une durée de vie pas trop longue, c'est cool ...- ... parce que sur la fin ça devient vraiment chiant. Le dernier niveau est un calvaire et la fin c'est du grand nawak.- Le passage à la 3D isométrique à l'ancienne ... ça surprend et pas dans le bon sens au départ. Bon on s'y fait mais quand même !!- Le manque de pêche. Franchement le jeu n'a vraiment aucune dynamique dans son action ni même dans les cinématiques et c'est ce qui le dessert le plus.- Les animation complètement datées, on se croirait revenu 2 ou 3 gen en arrière.- Le jeu est assez simpliste visuellement, ce n'est pas trop gênant (on est pas sur une grosse prod non plus), mais quand même par moment c'est assez vilain (les mains des personnages bon dieu ... elles ont baigné dans le béton ...).- Musiques simplistes et trop peu nombreuses, elles passent quand même en cour de jeu (disons que le côté synthé 80's colle à l'ambiance) mais c'est trop limité. Par contre les bruitages ... les armes à feux font grosso modo le même bruit que le claquage d'une petite levrette ... (désolé mais vraiment c'est la première impression que j'ai eu en jouant), 0 patate dans les gunfight du coup.- Les gunfight sont plus que limite d'ailleurs. Il est assez difficile de changer de cible lors des affrontements, ce qui casse le peu de stratégie que l'on essaye de mettre ne place.- Gameplay pas toujours bien géré genre lorsque l'on a plusieurs personnages, tant que l'on a pas effectué une action en mode tactique (qui ne sert d'ailleurs quasi à rien), le second vous suit n'importe comment, vous faisant repérer direct dans les phases d'infiltration. De plus une fois que l'on a lancé ce fameux mode, vos personnages ne vous suivent plus du tout. Et comme le gameplay est très mal expliqué, si ça se trouve il y a une bidouille à faire pour gérer le truc, mais on ne sait pas comment.- Il y a aussi une mauvaise gestion des décors qui en découle, genre votre personnage est invisible derrière une caisse de 30cm de haut, par contre si vous vous cachez derrière un élément genre socle d'un mètre de haut avec une vitrine au dessus ... ils vous repèrent direct !!- IA complètement aux fraises. Là clairement on se croirait revenus à l'époque des jeux en 3D isométriques des 16bits avec une IA totalement binaire. Genre tu zigouille un personnages en silence, un autre voit le cadavre et déboule direct avec tout les autres personnages de la zone. Ils restent regarder le cadavre 5 secondes, et repartent tous comme si de rien était à leurs occupations, ne laissant qu'un perso dans le coin ... enfin quand ils en laissent. Et pour les alliés ce n'est guère mieux puisque ces nouilles restent systématiquement dans les zones d'attaque et de tir !!- La visibilité pour trouver les indices est assez moyenne. Par moment tu as l'impression qu'il y a une porte, mais non alors qu'à d'autres, tu as l'impression que c'est un mur, et non c'est une porte !! De la même façon on distingue parfois très mal les éléments en relief, de ceux qui ne le sont pas, ou les murs en transparence !!Au final, Fear Effect Sedna c'est le jeu que tu es heureux de retrouver, où tu es dégouté quand tu commence, où tu aperçois une lueur d'espoir en t'habituant, et enfin où tu en a marre avant la fin. C'est vraiment dommage car la licence méritait mieux, mais le studio derrière le jeu (paix à son âme, ils ont fermé, du coup le reboot du premier à disparu) à eu les yeux plus gros que le ventre en reprenant cette licence, la nivelant fortement vers le bas. Un beau gâchis donc pour un jeu qui aurait été très sympa il y a 25 ans, mais qui aujourd'hui oscille entre le moyen et le mauvais.