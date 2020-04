Apple a dévoilé hier sa nouvelle itération de l'iPhone SE vendu à moins de 500€.Le design est similaire à celui de l'IPhone 8 mais il possède les dernières technologies Apple.Voici un récap des specs :- Présence de Touch ID- Ecran Retina HD 4.7 pouces- Dolby Vision, HDR, True Tone- Puce A13 Bionic- Capteur de 12 Mégapixels- Ouverture de F/1.8- Film en 4K- Certification IP67- Recharge rapideL’iPhone SE est équipé par défaut avec 64Go de stockage, mais il pourra grimper à 128Go au prix de 539 euros et 659 euros pour la version 256Go. Enfin, on retrouve trois coloris : Blanc, Noir, et enfin, Rouge (PRODUCT RED).

posted the 04/16/2020 at 08:49 AM by walterwhite