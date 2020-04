Ce nouveau contrat est une promotion vers la production de jeux haut de gamme. Tous nos projets ultérieurs, en raison de leur taille, peuvent être qualifiés de AAA indies lorsqu'on les considère à travers le prisme de notre spécialisation. En raison des termes du contrat et des plans marketing, nous ne pourrons pas divulguer d'informations précises sur ce nouveau projet avant l'année prochaine - Piotr Babieno, président de Bloober Team.

Les créateurs de Layers of Fear ou encore Blair Witch vont produire un jeu à gros budget basé sur l'IP d'un éditeur mondial. L'annonce a fait grimper le prix des actions du studio polonais.THQ Nordic va vouloir relancer Alone in the Dark avec eux ?