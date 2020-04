Il y a 6 mois j'ai acheté une smart TV 4K connectée de la marque Hisense.. Aujourd'hui je voulais installer Disney + sur ma TV sauf que.. ba impossible de trouver où et comment faire. Il n'y a pas de "play store" ou google store. Je regarde sur internet mais rien. Ça me trou le cul, si la tv est connectée, normalement je devrais pouvoir télécharger une appli dessus.. Ou alors faut attendre une MAJ de la TV ? Chui deg

posted the 04/06/2020 at 11:47 PM by j49