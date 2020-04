Oui, nous avons reçu des offres... Nous ne sommes pas totalement opposés à celles-ci, tant qu’elles ont du sens pour notre situation. Cependant et pour l'heure, nous préférons avoir le contrôle sur le fonctionnement de l’entreprise et le type de jeux que nous créons.

Durant un nouveau "Ask Me Anything" (AMA) sur Reddit, David D'Angelo du studio indépendant Yacht Club Games a confirmé que des grands noms de l'industrie vidéoludique (Nintendo ? Microsoft ? Epic Games ?) souhaitent mettre la main sur les créateurs de Shovel Knight.