A priori, si l’on se fie aux propos de Spencer, Microsoft et la Xbox vont enfin avoir les armes pour lutter contre Sony et la Playstation. Nous parlons de licences first party, domaine dans lequel le japonais a toujours excellé et donc, fait la différence. A l’inverse de son rival, généralement à la traîne sur ce point. De plus, Spencer indique que non seulement le nombre sera là mais qu’il y aura un flux de sortie régulier, après le lancement de la console.