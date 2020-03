Hello, Je suis découvre en ce moment (avec beaucoup de retard) le Marvel Spiderman sur Ps4. J'en suis au passage qui avait servi d'extrait à l'E3. Je vous propose un petit enregistrement chill de ma session. Je trouve le jeu très sympa pour le moment, et je suis pourtant loin d'être fan de Spiderman. y'a aussi des vidéo avec commentaires sur la chaine, néhsitez pas à jeter un coup d'oeil! Enjoy!

posted the 03/28/2020 at 03:28 PM by obi69