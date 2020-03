En raison des circonstances extraordinaires auxquelles le monde est confronté dans le cadre de la pandémie du Covid-19, nous souhaitons vous informer des répercussions possibles sur la sortie de FF7 Remake. La santé et la sécurité de nos fans et de nos clients sont notre priorité, et nous suivons les conseils des gouvernements régionaux et de l’Organisation mondiale de la Santé. La sortie mondiale de Final Fantasy 7 Remake aura lieu le 10 avril comme prévu. Cependant, en raison de changements imprévisibles dans les chaînes de distribution et de ventes des différents pays, il est de plus en plus probable que certains d’entre vous ne recevront pas votre exemplaire du jeu le jour de sa sortie. Nous surveillons l’évolution de la situation au quotidien et nous collaborons avec nos partenaires, les points de vente, et les équipes de Square Enix en Europe et en Amérique pour que le plus grand nombre d’entre vous puissent jouer au jeu le 10 avril 2020. Nous souhaitons vous tenir informés avant la sortie du jeu, et prévoyons de vous communiquer toute nouvelle information ce vendredi 20 mars. Surveillez nos canaux de communication officiels. Si vous avez d’autres questions relatives à la sortie du jeu, veuillez contacter nos équipes de l’assistance clients de la boutique Square Enix. Contactez votre point de vente pour en savoir plus sur la disponibilité du jeu dans votre région.

Comme vous l'avez peut-être vu, nous vous avons informés plus tôt cette semaine des effets probables de la pandémie du Covid-19 sur les chaînes de distribution et de vente en Europe, en Australie et en Amérique à la sortie du jeu le 10 avril. Nous vous remercions pour vos commentaires en réponse à cette annonce. Nous faisons remonter vos questions et commentaires vers les équipes concernées dans ces régions afin de pouvoir vous apporter de plus amples informations la semaine prochaine. La sortie de FF7 Remake aura toujours lieu le 10 avril. Merci de votre patience, et surtout, prenez soin de vous.

L'éditeur japonais Square Enix évoquait mercredi des problèmes d’approvisionnement pour le remake de FF7 (tout le monde n'aura pas forcément accès à sa copie du jeu au lancement), mais assurait que la sortie ne serait pas retardée pour autant.Square Enix avait également annoncé que de nouvelles informations seraient dévoilée vendredi, c'est chose faite. Final Fantasy 7 Remake est toujours maintenu pour le 10 avril prochain sur PS4 (exclusivité temporaire).