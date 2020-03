Je vous partage 6 moments que j'ai trouvé particulièrement horrible dans les JV. Je précise qu'il risque d'y avoir du spoil pour certains jeux donc fuyez pauvre fous si vous voulez pas vous faire spoiler ! J'ai pas de top particulier, juste 6 moments comme ça !



6- Resident Evil : Un moment qui m'a marqué dans le jeu, c'est quand on fait la découverte de Lisa Trevor, le fameux "monstre enchaîné". J'avais grave flipper à l'époque notamment parce que j'avais 13 ans et ce monstre m'a traumatisé ! Son cri horrible, ces bruits de chaînes quand elle se déplace, elle est hideuse en plus ! Franchement, la première fois que j'ai entendu son cri quand on arrive dans le cimetière, j'osais plus bouger ! Je me chier dessus tellement je flippé...







5- The Witcher 3 : Ce fut difficile de choisir vu l'immense qualité de ce jeu et ces scènes toute plus mémorables et glauque les unes que les autres mais si y'en a une, une seule que je retiendrai c'est la quête du Baron Sanglant ! Chef d'oeuvre en tout point. Dérangeante, glauque, dramatique... Ce serait dommage de vous la spoiler mais ceux qui ont fais le jeu savent très bien de quoi je parle ! Je met pas la vidéo, vous spoilez une telle quête serait franchement dommage !



4- Resident Evil 7 : Jeu que j'ai vraiment bien aimé mais si ya un moment qui la marqué et que j'ai trouvé hyper dérangeant c'est lors du fight contre Marguerite. Et notamment après ! Lorsqu'elle est en forme d'araignée... Horrible et dégueulasse, elle est vraiment ignoble avec sa "couche" couverte de larves dégueulasse, bah rien que de le dire ça me donne envie de vomir... Quelle horreur quoi !







3- Cod MW2 : La fameuse mission controversée et qui a fait couler pas mal d'encre, le massacre dans l'aéroport de Moscou... Vous assistez impuissant à un attentat terroriste en direct, dont vous êtes acteurs de la scène. Bien entendu, vous n'êtes pas obligés de faire cette "mission".









2- Outlast Whistleblower : Outlast est bien connu pour ne pas faire dans la dentelle, mais avec le DLC du premier ils se sont carrément lâché ! En plus de vous faire poursuivre par un psychopathe qui veut faire de vous sa "femme", quand il réussit à vous mettre la main dessus, celui ci veut vous émasculer vivant ! Horrible à plus d'un titre, là on vire carrément dans le torture porn !



C'est carrément horrible, ils sont allés très loin pour le coup...



1- Dead Space 2 : l'opération de l'oeil de DS2 m'a pas mal dégoûté aussi ! Les battements du cœur, l'aiguille qui se rapproche, mais alors quand on se foire.. bon appétit !