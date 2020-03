Alors cette démo de l'horreur?

Bonus:

+ mon voleur et personnage préféré est toujours aussi badasse avec ses dagues+ la DA des persos est cool et la modélisation plus que correcte- les environnements sont degueulasses- le gameplay me ramene à l'ère des premiers jeux d'action 3D, c'est vraiment de la grosse merde- le jeu est pas gourmand et hyper propre, pour info il tournera sans probleme en 4K/120fps sur Serie X (et probablement sur PS5 malgré son déambulateur)- j'ai vraiment très peur pour mon Seiken 3 après avoir pris très cher avec Seiken 2...Bref la démo m'a calmé, j'espere me tromper...Voici tout de même quelques petits screens persos de Trials of Boobies sur PC / 4K:galerie : https://imgur.com/gallery/ntoII2s Et sinon l'envie de me refaire un petit NieR Automata, quelques screens en 4K de cet excellent jeu, neanmoins lui aussi assez vilain à la base mais comme ça, il passe bien mieux qu'à l'époque je trouve :+ 4k+ textures HD+ augmentation distance d'affichage+ petit reshade maison pour éliminer un peu ce voile blanchatre terne trop présent dans le jeu vanilla, syndrome Zelda BotW+ délire perso mod robe blanchePS : le jeu est toujours aussi coolgalerie : https://imgur.com/gallery/KUxJiPq